Путин заявил, что часть доходов от крупных турниров должна идти на массовый спорт
- РИА Новости
«Не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны, в том числе серьёзный доход получают рекламные компании и различного рода лотереи», — сказал глава государства.
Он отметил, что со спортом связана большая бизнес-индустрия. По мнению Путина, нужно проанализировать систему нормативного регулирования.
«Необходимо обозначить чёткие и понятные принципы, по которым часть доходов, которые формируются вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, на воспитание новых звёзд, способных стать примером для подрастающих поколений», — добавил президент.
Ранее Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде.