Путин заявил, что часть доходов от крупных турниров должна идти на массовый спорт

Президент России Владимир Путин считает, что часть доходов, полученных от проведения крупных спортивных турниров, необходимо направлять на развитие массового спорта.

«Не секрет, что профессиональный спорт, крупные спортивные мероприятия и турниры весьма коммерчески привлекательны, в том числе серьёзный доход получают рекламные компании и различного рода лотереи», — сказал глава государства.

Он отметил, что со спортом связана большая бизнес-индустрия. По мнению Путина, нужно проанализировать систему нормативного регулирования.

«Необходимо обозначить чёткие и понятные принципы, по которым часть доходов, которые формируются вокруг профессионального спорта, целевым образом направлялась бы на развитие массового спорта, на воспитание новых звёзд, способных стать примером для подрастающих поколений», — добавил президент.

Ранее Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде.