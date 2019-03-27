Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на Универсиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских спортсменов с успешным выступлением на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске.

«Я вас всех сердечно поздравляю с результатами вашего выступления — блестяще выступили на Универсиаде, это, конечно, уникальный результат — почти половину всех медалей завоевали», — сказал глава государства.

Он также похвалил работу СМИ на минувших соревнованиях. По словам президента, пресса подробно освещала Универсиаду, что позволило зрителям наблюдать за отличными результатами атлетов.

«Надеюсь увидеть вас ещё на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде», — добавил Путин.

Ранее Путин назвал победу фигуристки Алины Загитовой на ЧМ техничной и уверенной.