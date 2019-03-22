Путин назвал победу Загитовой на ЧМ красивой, техничной и уверенной

Президент России Владимир Путин поздравил Алину Загитову с завоеванием золота на чемпионате мира по фигурному катанию 2019 года в японской Сайтаме.

«Поздравляю Вас с ярким успехом в Сайтаме. Вы выиграли красиво, технично, уверенно. Откатали всю программу на одном дыхании, покорили своим блистательным мастерством миллионы болельщиков и зрителей. Такие триумфальные свершения создают спортивную славу нашей страны», — говорится в телеграмме, текст которой опубликован на официальном сайте Кремля.

Президент отметил, что благодаря победе в Сайтаме коллекция наград Загитовой впервые пополнилась золотом мирового первенства.

«Убеждён, что с таким умением настроиться на результат, силой духа и характера Вам по плечу самые сложные, амбициозные вызовы и цели. Желаю покорения новых вершин, благополучия и удачи», — подытожил глава государства.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее Этери Тутберидзе прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.