Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: чем тяжелее даётся, тем больше ценится

Короткая ссылка
Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: чем тяжелее даётся, тем больше ценится
  • Reuters

«Поняла, что Алина сделала всё, когда она пошла на последнюю дорожку, потому что все элементы должны быть выполнены до конца. Чем тяжелее даётся, тем больше ценится. Я очень волновалась», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова поблагодарила японскую публику после победы на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить