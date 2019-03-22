Тутберидзе о золоте Загитовой на ЧМ: чем тяжелее даётся, тем больше ценится

Этери Тутберидзе, тренер российской фигуристки Алины Загитовой, прокомментировала победу своей подопечной на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.

«Поняла, что Алина сделала всё, когда она пошла на последнюю дорожку, потому что все элементы должны быть выполнены до конца. Чем тяжелее даётся, тем больше ценится. Я очень волновалась», — заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Загитова впервые в карьере завоевала золото чемпионата мира, набрав по итогам проката короткой и произвольной программ на мировом первенстве 2019 года в Сайтаме 237,50 балла.

Ранее сообщалось, что Загитова поблагодарила японскую публику после победы на ЧМ.