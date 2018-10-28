Кадыров рассказал, что Мейвезер планирует построить дом в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о желании бывшего чемпиона мира по боксу в пяти весовых категориях американца Флойда Мейвезера — младшего построить дом в Чеченской Республике.

«Он приезжает к нам как домой. Говорит, что хочет в Чечне построить дом, жить в Грозном, получить гражданство России. У меня с ним очень хорошие, дружеские, братские отношения», — цитирует Кадырова РИА Новости.

Ранее Мейвезер заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

В свою очередь, друг боксёра рассказал о переговорах спортсмена с UFC.