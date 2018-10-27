Друг Мейвезера-младшего рассказал о переговорах боксёра с UFC

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Российский бизнесмен Тимофей Кургин, являющийся близким другом Флойда Мейвезера — младшего, рассказал о переговорах американца с Абсолютом бойцовским чемпионатом (UFC) относительно подписания контракта.

«Знаю, что Флойд ведет переговоры с UFC. Если они подпишут контракт, то, я думаю, в нем будет больше, чем девятизначная сумма», — рассказал Кургин RT.

Он также высказался о возможном бое с российским чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Бой между Флойдом и Конором Макгрегором принес более $600 млн. Если бой c Хабибом принесет хотя бы половину этой суммы, то уже неплохо. Уверен, у Хабиба не возникнет больших проблем с атлетической комиссией Невады, но если бой не сможет состояться в Вегасе, то в России есть один регион, близкий к родине Хабиба, где местный глава способен решить любой вопрос», — добавил бизнесмен.

Ранее глава UFC прокомментировал слухи о предложении Нурмагомедову $15 млн за реванш с Макгрегором.

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