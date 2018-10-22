СМИ: «Реал» зимой может подписать контракт с Ибрагимовичем

Мадридский «Реал» может пополнить свой состав шведским нападающим «Лос-Анджелес Гэлакси» Златаном Ибрагимовичем.

Как сообщает Cadena COPE, «Реал» рассматривает 37-летнего шведа для усиления своей линии атаки и может предложить ему контракт уже в начале 2019 года.

Отмечается, что, поскольку соглашение Ибрагимовича и «Гэлакси» истекает в январе, «Реал» может заполучить шведского форварда в качестве свободного агента.

До перехода в клуб из Лос-Анджелеса Ибрагимович выступал за такие клубы, как шведский «Мальмё», голландский «Аякс», итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед».

Ранее Мино Райола высказался о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан».