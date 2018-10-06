Райола высказался о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан»

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Агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича, прокомментировал информацию о возможном возвращении шведского футболиста в «Милан».
Райола высказался о возможном возвращении Ибрагимовича в «Милан»
  • © Global Look Press

«На данный момент это невозможно, потому что обсуждения, которые были с клубом, неактуальны, но мы готовы поговорить. В любом случае в «Милане» теперь есть нормальные люди, ответственные за клуб, и надёжные владельцы», — приводит слова Райолы Football Italia.

Он отметил, что не исключает, но и не подтверждает возможный переход Ибрагимовича в «Милан».

«Мы должны понять, на каких условиях «Милан» или любая другая команда захочет его подписать», — добавил агент.

Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год, забил 56 мячей в 86 матчах, и вместе с клубом выиграл Серию А и Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Уэйн Руни вошли в символическую сборную недели чемпионата MLS.

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