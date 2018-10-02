Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборную недели чемпионата MLS

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Американская Главная лига футбола (MLS) огласила символическую сборную недели регулярного чемпионата.
Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборную недели чемпионата MLS
  • ©Julian Avram/Icon Sportswire
  • globallookpress.com

Полный список игроков можно посмотреть в Twitter-аккаунте лиги.

В сборную вошли шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который оформил дубль в ворота «Ванкувер Уайткэпс», и английский форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, забивший два мяча в матче с «Монреаль Импакт».

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS.

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