Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборную недели чемпионата MLS
- ©Julian Avram/Icon Sportswire
- globallookpress.com
Полный список игроков можно посмотреть в Twitter-аккаунте лиги.
Week 31's 🔝 players: https://t.co/FCV6q28IKj // @Audipic.twitter.com/lyli2GCWys— Major League Soccer (@MLS) 1 октября 2018 г.
В сборную вошли шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который оформил дубль в ворота «Ванкувер Уайткэпс», и английский форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, забивший два мяча в матче с «Монреаль Импакт».
Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS.