Ибрагимович и Руни вошли в символическую сборную недели чемпионата MLS

Американская Главная лига футбола (MLS) огласила символическую сборную недели регулярного чемпионата.

Полный список игроков можно посмотреть в Twitter-аккаунте лиги.

В сборную вошли шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович, который оформил дубль в ворота «Ванкувер Уайткэпс», и английский форвард «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни, забивший два мяча в матче с «Монреаль Импакт».

Ранее сообщалось, что дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS.