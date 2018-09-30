Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS
- Футболисты «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович и Рольф Фелтьшер
- globallookpress.com
Встреча завершилась со счётом 3:0.
В составе хозяев дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), ещё один гол на счету Ромена Алессандрини (77-я минута).
При этом первый гол шведа и мяч француза стали результатом точной реализации пенальти.
«Лос-Анджелес Гэлакси» имеет в своём активе 44 очка после 31 проведённого матча и занимает седьмое место в турнирной таблице MLS. На счету «Ванкувера» 40 баллов после 30 встреч (восьмая строчка).
Ранее Ибрагимович рассказал, почему ему неинтересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.