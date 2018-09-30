Дубль Ибрагимовича помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Ванкувер» в матче чемпионата MLS

Клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» на своём поле одержал победу над «Ванкувер Уайткэпс» в матче регулярного сезона Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе хозяев дублем отметился Златан Ибрагимович (4-я и 58-я минуты), ещё один гол на счету Ромена Алессандрини (77-я минута).

При этом первый гол шведа и мяч француза стали результатом точной реализации пенальти.

«Лос-Анджелес Гэлакси» имеет в своём активе 44 очка после 31 проведённого матча и занимает седьмое место в турнирной таблице MLS. На счету «Ванкувера» 40 баллов после 30 встреч (восьмая строчка).

Ранее Ибрагимович рассказал, почему ему неинтересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.