Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, поскольку его гол не был включён в число кандидатов

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Шведский нападающий клуба американской Главной лиги футбола (MLS) «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему ему неинтересна награда имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года.
Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, поскольку его гол не был включён в число кандидатов
  • ©Douglas Cuellar/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Приз Пушкаша? Хороший гол забил Криштиану. Но я не видел кандидатов. Раз моего гола не было, мне неинтересна эта премия», — приводит слова форварда пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.

На это в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили, что никогда не забудут мяч Ибрагимовича в ворота сборной Англии, за который он получил премию в 2013 году.

Ранее Салах получил награду имени Пушкаша за самый красивый гол.

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