Ибрагимович заявил, что ему неинтересна премия Пушкаша, поскольку его гол не был включён в число кандидатов
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«Приз Пушкаша? Хороший гол забил Криштиану. Но я не видел кандидатов. Раз моего гола не было, мне неинтересна эта премия», — приводит слова форварда пресс-служба клуба из Лос-Анджелеса.
"I didn't see the candidates. If my goal was not there I'm not interested." - @Ibra_official on the Puskás Award 😂 pic.twitter.com/6QyijKgoAn— LA Galaxy (@LAGalaxy) 27 сентября 2018 г.
На это в Международной федерации футбола (ФИФА) ответили, что никогда не забудут мяч Ибрагимовича в ворота сборной Англии, за который он получил премию в 2013 году.
Ранее Салах получил награду имени Пушкаша за самый красивый гол.