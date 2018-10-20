Нападающий «Барыса» Боченски оценил начало сезона для себя и команды

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Нападающий «Барыса» Брэндон Боченски в беседе с «Известиями» оценил начало сезона КХЛ для себя и команды.
Нападающий «Барыса» Боченски оценил начало сезона для себя и команды
  • ©hcbarys.kz

«Я думаю, что у нас были хорошие моменты, когда мы могли доказать, что относимся к командам самого высокого уровня, но были и такие матчи, когда мы ничего хорошего не показывали, недостаточно старались», — заявил хоккеист.

По его мнению, команда постепенно начинает играть всё лучше и лучше, этот прогресс очень заметен.

Как отметил Боченски, лично ему нужно время, чтобы снова уверенно почувствовать себя на льду, поскольку он пропустил весь прошлый сезон.

Спортсмен добавил, что сохранил неплохую физическую форму, пока был вне хоккея.

Ранее защитник казанского «Ак Барса» Андрей Педан в беседе с изданием «Реальное время» рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на Олимпийских играх 2018 года, проходивших в Пхёнчхане.

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