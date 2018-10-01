Защитник «Ак Барса» Педан рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на ОИ-2018

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Защитник казанского «Ак Барса» Андрей Педан в беседе с изданием «Реальное время» рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на Олимпийских играх 2018 года, проходивших в Пхёнчхане.
Защитник «Ак Барса» Педан рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на ОИ-2018
  • РИА Новости

«Не было какого-то ажиотажа. Когда приезжали хоккеисты из НХЛ, там каждое звено — это топ-звено во всех сборных, все имена на слуху. А тут все были из европейских лиг и КХЛ. Так что в Америке не особо следили», — заявил он.

Если говорить о чемпионатах мира, то, по словам Педана, за своих североамериканцы болеют.

Ранее форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.

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