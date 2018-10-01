Защитник «Ак Барса» Педан рассказал об отношении в США к хоккейному турниру на ОИ-2018
- РИА Новости
«Не было какого-то ажиотажа. Когда приезжали хоккеисты из НХЛ, там каждое звено — это топ-звено во всех сборных, все имена на слуху. А тут все были из европейских лиг и КХЛ. Так что в Америке не особо следили», — заявил он.
Если говорить о чемпионатах мира, то, по словам Педана, за своих североамериканцы болеют.
Ранее форвард «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал начало матчей в домашней серии.