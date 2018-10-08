Месси, Роналду и Модрич попали в список номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена попавших в две заключительные пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».

Как сообщает издание, последними в список претендентов попали аргентинец Лионель Месси («Барселона»), хорваты Лука Модрич («Реал») и Иван Ракитич («Барселона»), бразилец Неймар («Пари Сен-Жермен»), словенец Ян Облак («Атлетико»), французы Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Рафаэль Варан («Реал»), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), испанец Серхио Рамос («Реал») и уругваец Луис Суарес («Барселона»).

Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Ранее была названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч».