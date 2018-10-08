Месси, Роналду и Модрич попали в список номинантов на «Золотой мяч»
- Reuters
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Как сообщает издание, последними в список претендентов попали аргентинец Лионель Месси («Барселона»), хорваты Лука Модрич («Реал») и Иван Ракитич («Барселона»), бразилец Неймар («Пари Сен-Жермен»), словенец Ян Облак («Атлетико»), французы Поль Погба («Манчестер Юнайтед») и Рафаэль Варан («Реал»), египтянин Мохаммед Салах («Ливерпуль»), испанец Серхио Рамос («Реал») и уругваец Луис Суарес («Барселона»).
Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.
Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.
Ранее была названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч».