Названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч»

Французское издание France Football объявило имена четвёртой пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».

Как сообщает издание, в четвёртую пятёрку номинантов вошли французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, бразильский защитник «Реала» Марсело, сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич.

Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Ранее стали известны имена третьей пятёрки номинантов на «Золотой мяч».