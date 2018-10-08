Названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч»

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Французское издание France Football объявило имена четвёртой пятёрки номинантов на престижную футбольную награду «Золотой мяч».
Названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч»
  • Килиан Мбаппе
  • Reuters

Как сообщает издание, в четвёртую пятёрку номинантов вошли французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, бразильский защитник «Реала» Марсело, сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич.

Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.

Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.

Ранее стали известны имена третьей пятёрки номинантов на «Золотой мяч».

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