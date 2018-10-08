Названа четвёртая пятёрка номинантов на «Золотой мяч»
- Килиан Мбаппе
- Reuters
Как сообщает издание, в четвёртую пятёрку номинантов вошли французский вратарь «Тоттенхэма» Уго Льорис, бразильский защитник «Реала» Марсело, сенегальский нападающий «Ливерпуля» Садио Мане, французский форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и хорватский нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич.
Please welcome five more nominees for the 2018 Ballon d'Or France Football!— #ballondor (@francefootball) 8 октября 2018 г.
🇫🇷 Hugo Lloris
🇭🇷 Mario Mandzukic ▶ @MarioMandzukic9
🇸🇳 Sadio Mané
🇧🇷 Marcelo ▶ @MarceloM12
🇫🇷 Kylian Mbappé ▶ @KMbappe
20/30 #ballondorpic.twitter.com/2ZfcHFEfDF
Всего на награду будут претендовать 30 футболистов.
Церемония награждения состоится 3 декабря в Париже.
Ранее стали известны имена третьей пятёрки номинантов на «Золотой мяч».