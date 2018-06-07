Лыжник Клебо: думаю, Большунов и Устюгов сильнее меня

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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо рассказал о своём отношении к соперникам Сергею Устюгову и Александру Большунову.
Лыжник Клебо: думаю, Большунов и Устюгов сильнее меня
  • © SIMON HASTEGARD
  • globallookpress.com

«Они оба универсалы, очень сильны как в спринтерских забегах, так и в дистанционных гонках. Я думаю, они оба сильнее меня. Мне ещё нужно много работать, чтобы улучшить своё мастерство», — приводит слова Клебо «Спорт-Экспресс».

Норвежец отметил, что никогда не был в России, но хотел бы приехать и потренироваться со своими коллегами.

«Я надеюсь и верю, что все мои соперники абсолютно чисты», — добавил Клебо.

Ранее сообщалось, что призёр ОИ-2010 в лыжном спринте Панжинский стал отцом.

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