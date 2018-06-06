Министр обороны Израиля разочарован отказом аргентинских футболистов приехать в Иерусалим на товарищеский матч
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поделился мнением о том, что сборная Аргентины по футболу отказалась приехать в Иерусалим на товарищеский матч из-за угроз со стороны палестинцев.
- © Gili Yaari
- globallookpress.com
«Жаль, что футболисты из Аргентины уступили давлению со стороны антиизраильских подстрекателей, чья единственная цель — ущемить наше базовое право на самозащиту и уничтожить Израиль», — написал Либерман в Twitter.
Ранее сообщалось, что угроза безопасности Месси стала причиной отмены матча сборных Аргентины и Израиля.
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