Министр обороны Израиля разочарован отказом аргентинских футболистов приехать в Иерусалим на товарищеский матч

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман поделился мнением о том, что сборная Аргентины по футболу отказалась приехать в Иерусалим на товарищеский матч из-за угроз со стороны палестинцев.
Министр обороны Израиля разочарован отказом аргентинских футболистов приехать в Иерусалим на товарищеский матч
  • © Gili Yaari
  • globallookpress.com

«Жаль, что футболисты из Аргентины уступили давлению со стороны антиизраильских подстрекателей, чья единственная цель — ущемить наше базовое право на самозащиту и уничтожить Израиль», — написал Либерман в Twitter.

Ранее сообщалось, что угроза безопасности Месси стала причиной отмены матча сборных Аргентины и Израиля.

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