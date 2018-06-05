Гендиректор «Уфы» оценил ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе

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Генеральный директор клуба «Уфа» Шамиль Газизов в беседе с изданием «Реальное время» оценил ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе.
Гендиректор «Уфы» оценил ситуацию с лимитом на легионеров в российском футболе
  • © Официальный сайт ФК «Уфа»

«Мы не должны переоценивать своих игроков. И недооценивать не должны», — заявил он.

По его словам, переоценить можно только молодого игрока, и здесь ситуация очень сложная.

«Вроде все хотят хороших и молодых игроков, чтобы дальше прогрессировать, и в то же время определёнными деньгами мы их ломаем», — пояснил он.

Кроме того, Газизов считает, что в РФПЛ и большом футболе потолка зарплат быть не должно, поскольку любой лимит приводит к тупиковой ситуации.

«Должны быть гранды — огромные клубы с серьёзными амбициями и возможностями. И пусть они комплектуются лучшими из лучших», — сказал он.

Как отметил Газизов, тогда всем остальным в лиге придётся тянуться за лидерами, тогда и стадионы будут заполнены.

Ранее в РФС подтвердили, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет отменён.

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