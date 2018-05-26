В РФС подтвердили, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет отменён
«Конечно, лимит не будет отменён. Эта тема даже не будет подниматься на ближайшем исполкоме», — цитирует Анохина Sport24.
Он также проанонсировал грядущие изменения в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион чемпионата России).
«Большой вопрос на исполкоме будет поднят касательно второго дивизиона. Не думаю, что будут сильные изменения в ближайшем сезоне, но в следующем они должны быть», — сказал Анохин.
Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что в скором времени лимит на легионеров, действующий в РФПЛ, будет отменён.