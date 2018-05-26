В РФС подтвердили, что лимит на легионеров в РФПЛ не будет отменён

Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин заявил, что лимит на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) не будет отменён.

«Конечно, лимит не будет отменён. Эта тема даже не будет подниматься на ближайшем исполкоме», — цитирует Анохина Sport24.

Он также проанонсировал грядущие изменения в Профессиональной футбольной лиге (третий по силе дивизион чемпионата России).

«Большой вопрос на исполкоме будет поднят касательно второго дивизиона. Не думаю, что будут сильные изменения в ближайшем сезоне, но в следующем они должны быть», — сказал Анохин.

Ранее президент московского ЦСКА Евгений Гинер выразил уверенность, что в скором времени лимит на легионеров, действующий в РФПЛ, будет отменён.