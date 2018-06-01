Воробьёв поделился впечатлениями от игры «Вашингтона» и «Вегаса» в финале Кубка Стэнли

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Главный тренер санкт-петербургского СКА и сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился впечатлениями от финальной серии Кубка Стэнли между «Вашингтон Кэпиталз» и «Вегас Голден Найтс».

«Очень интересная серия. Жаль, что Евгений Кузнецов получил травму. Надеюсь, он выйдет и не настолько это серьёзно, как выглядело по телевизору. «Вегас» не сюрприз, хотя многие эксперты говорили, что команда вообще не попадёт в плей-офф. А они уже играют в финале, и вводные для этого есть», — приводит слова Воробьёва «Советский спорт».

Как он отметил, многие считают, что в составе «Вегаса» нет звёзд, но их игроки не до конца оценены и распиарены.

«Того же Джеймса Нила считаю сильным снайпером. Очень мне нравится. А что такое «Вашингтон», все понимают. Очень понравился сейв Брэйдена Холтби во втором матче финала. Ему забивали в пустые ворота, но он выставил клюшку. Хочется верить, что такие из ряда вон выходящие нестандартные действия могут стать ключевыми. Пока счёт в серии 1:1, но такие эпизоды могут её перевернуть, дать определённый толчок, укрепить психологию», — добавил специалист.

Ранее сообщилось, что Кузнецов может пропустить третий матч финала Кубка Стэнли из-за травмы.

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