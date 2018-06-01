Кузнецов может пропустить третий матч финала Кубка Стэнли из-за травмы
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».
- Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов
- Reuters
«У меня нет никаких новостей. Может быть, завтра появятся», — приводит пресс-служба НХЛ слова главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца.
Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня.
Ранее сообщалось, что Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ.
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