Кузнецов может пропустить третий матч финала Кубка Стэнли из-за травмы

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов может пропустить третий матч финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс».

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов

Reuters

«У меня нет никаких новостей. Может быть, завтра появятся», — приводит пресс-служба НХЛ слова главного тренера «Вашингтона» Барри Тротца. Третий матч серии с «Вегасом» состоится 2 июня. Ранее сообщалось, что Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ.