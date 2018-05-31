Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ
Кузнецов повредил левую руку в первом периоде встречи, попав под жёсткий силовой приём защитника «Голден Найтс» Брэйдена Макнэбба. Форвард сразу же отправился в раздевалку команды и до окончания поединка на лёд не вернулся.
Евгений является самым результативным хоккеистом текущего розыгрыша Кубка Стэнли, отметившись 11 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами в 21 поединке.
Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Кэпиталз» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в финале НХЛ.