Кузнецов получил травму во втором матче финальной серии плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не смог доиграть второй матч финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс» из-за травмы.

Кузнецов повредил левую руку в первом периоде встречи, попав под жёсткий силовой приём защитника «Голден Найтс» Брэйдена Макнэбба. Форвард сразу же отправился в раздевалку команды и до окончания поединка на лёд не вернулся.

Евгений является самым результативным хоккеистом текущего розыгрыша Кубка Стэнли, отметившись 11 заброшенными шайбами и 14 результативными передачами в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что шайба Александра Овечкина помогла «Кэпиталз» обыграть «Вегас» и сравнять счёт в финале НХЛ.