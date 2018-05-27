Агент Кучерова рассказал о будущем хоккеиста в «Тампе»

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Представляющий интересы нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова агент Дэн Мильштейн рассказал о будущем своего клиента в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Никита хочет остаться в «Тампе», он не желает уходить. Худший вариант — вероятный арбитраж, но клуб не намерен терять Кучерова», — цитирует Мильштейна Sportsnet.

Агент отметил, что обе стороны хотят, чтобы Кучеров остался в «Тампе».

Контракт россиянина с клубом рассчитан до конца сезона-2018/19. Отмечается, что летом руководство «молний» может подписать новое соглашение с Кучеровым, однако агент считает, что вероятность этого невелика.

Ранее сообщалось, что город в США поменял название на время финала Кубка Стэнли в поддержку «Вашингтона».

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