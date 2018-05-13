Президент ПСЖ рассказал, когда станет известно имя нового главного тренера команды
Президент «Пари Сен-Жермен» Насер Аль-Хелаифи заявил, что руководство клуба в ближайшее время объявит имя нового главного тренера команды.
«Мы назовём имя нового тренера скоро, очень скоро. Возможно, уже завтра или послезавтра. Немного поиграем с журналистами», — приводит слова Аль-Хелаифи AFP.
Ранее сообщалось, что Эмери оставит должность главного тренера ПСЖ в конце нынешнего сезона.
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