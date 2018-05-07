В ЦСКА сообщили, сколько получит клуб за попадание в группу футбольной Лиги чемпионов

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, сколько получит армейский клуб за попадание в групповой этап Лиги чемпионов по футболу в следующем сезоне.

«Со следующего сезона сумма выплат за попадание в групповой этап Лиги чемпионов существенно увеличивается — ЦСКА получит около €20 млн. Если в прошедшем сезоне было в районе €15 млн, а дальше зависело от игры после групповой стадии, то со следующего сезона только за выход будет почти €20 млн», — цитирует Бабаева ТАСС.

ЦСКА за тур до конца чемпионата России занимает третье место, которое гарантирует участие в отборочном этапе ЛЧ. Второе место, дающее право участия в группе, занимает «Спартак» с отрывом в одно очко от армейского клуба.

«Поэтому для нас крайне важно попасть в групповой этап, тем более что мы и болельщиков уже приучили, что постоянно участвуем в лучшем клубном турнире Старого Света — пять сезонов подряд играем в Лиге чемпионов, не хочется нарушать эту традицию», — сказал Бабаев.

Ранее Бабаев сообщил, что армейский клуб ведёт переговоры с финским полузащитником Романом Ерёменко, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.