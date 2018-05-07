ЦСКА ведёт переговоры с отбывающим дисквалификацию футболистом Ерёменко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что армейский клуб ведёт переговоры с финским полузащитником Романом Ерёменко, который отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

«У нас есть джентельменская договорённость, что, конечно, Ерёменко должен вернуться в ЦСКА, но это пока очень предварительно, потому что он ещё не полностью отбыл дисквалификацию, которая закончится в октябре. Мы не исключаем такую возможность, но говорить об этом как о состоявшемся факте пока невозможно», — цитирует Бабаева ТАСС.

Он также считает, что вопрос о контракте с финским полузащитником должен решиться в ближайший месяц.

«Есть вероятность, что в мае этот вопрос будет так или иначе решён. Всё зависит от переговоров: мы общаемся, но есть определённые нюансы, которые имеют значение и для нас, и для Романа. Скажу так: из российских вариантов на 90% это ЦСКА, а из экзотических — там, где деньги», — сказал Бабаев.

Ранее сообщалось, что несколько клубов Российской футбольной премьер-лиги, в том числе московский ЦСКА, проявляют интерес к финскому полузащитнику Роману Ерёменко.