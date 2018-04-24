СМИ: Несколько российских клубов интересуются отбывающим дисквалификацию футболистом Ерёменко

Несколько клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), среди которых и московский ЦСКА, проявляют интерес к финскому полузащитнику Роману Ерёменко.

Об этом сообщает сайт Sport24.ru со ссылкой на собственные источники.

В настоящее время Ерёменко отбывает двухлетнюю дисквалификацию за употребление кокаина, которая истечёт осенью 2018 года.

Ранее агент Ерёменко прокомментировал слухи о возможном переходе Романа в «Спартак».