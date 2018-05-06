Главный тренер «Зенита» пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления

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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини пожелал бывшему наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления.

«Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным, Алекс», — написал Манчини в своём Twitter.

5 мая стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенёсшего операцию Фергюсона.

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