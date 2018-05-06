Главный тренер «Зенита» пожелал Фергюсону скорейшего выздоровления

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини пожелал бывшему наставнику «Манчестер Юнайтед» сэру Алексу Фергюсону скорейшего выздоровления.

«Желаю сэру Фергюсону скорейшего выздоровления. Будь сильным, Алекс», — написал Манчини в своём Twitter.

Wishing sir Ferguson a speedy recovery. Be strong Alex!



Auguro a sir Ferguson di rimettersi presto. Tieni duro Alex! — Roberto Mancini (@robymancio) 5 мая 2018 г.

5 мая стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

Ранее сообщалось, что бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенёсшего операцию Фергюсона.