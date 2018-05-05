Стала известна причина госпитализации бывшего футбольного тренера Фергюсона

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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

«Сэр Алекс Фергюсон был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Сегодня вечером он перенёс срочную операцию. Процедура прошла хорошо, но теперь он нуждается в интенсивной терапии для должного восстановления», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о госпитализации сэра Алекса Фергюсона.

76-летний шотландец является самым титулованным тренером в истории британского футбола. Фергюсон с 1986 по 2013 год возглавлял «Манчестер Юнайтед», с которым, в частности, завоевал 13 титулов чемпиона Англии и два кубка Лиги чемпионов.

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