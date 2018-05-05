Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон госпитализирован в больницу

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон госпитализирован в больницу.

Об этом сообщает Sky Sports.

Сын легендарного тренера Даррен, работающий наставником команды «Донкастер Роверс», пропустил матч своей команды по семейным причинам, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сделал подарок наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру перед началом матча между командами в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).