Легендарный футбольный тренер Алекс Фергюсон госпитализирован в больницу
Об этом сообщает Sky Sports.
BREAKING: Sir Alex Ferguson seriously ill in hospital. #SSNpic.twitter.com/NOtkPJHujq— Sky Sports News (@SkySportsNews) 5 мая 2018 г.
Сын легендарного тренера Даррен, работающий наставником команды «Донкастер Роверс», пропустил матч своей команды по семейным причинам, сообщает пресс-служба клуба.
Ранее бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон сделал подарок наставнику лондонского «Арсенала» Арсену Венгеру перед началом матча между командами в рамках 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).