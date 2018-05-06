Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» поддержали перенесшего операцию Фергюсона

Бывшие футболисты «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм, Уэйн Руни и Криштиану Роналду высказали слова поддержки экс-главному тренеру команды сэру Алексу Фергюсону, который перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.

«Продолжайте бороться, босс. Направляем молитвы Кэти (супруге Фергюсона — RT) и всей семье», — написал Бекхэм в своём Instagram.

Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 5 Май 2018 в 1:15 PDT

«Скорейшего выздоровления, Босс. Мысли со всеми близкими в этот тяжёлый час», — написал Руни в Twitter.

Get well soon Boss. Thoughts with all the family at this sad time. #AlexFerguson — Wayne Rooney (@WayneRooney) 5 мая 2018 г.

«Мои мысли и молитвы с вами, мой дорогой друг. Будьте сильным, Босс!», — написал Роналду на своей странице в Twitter.

My thoughts and prayers are with you, my dear friend. Be strong, Boss! pic.twitter.com/kmih28Xpsq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 5 мая 2018 г.

Ранее стало известно, что Фергюсон перенёс экстренную операцию в связи с кровоизлиянием в мозг.