Грузия намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года

Короткая ссылка
Международный олимпийский комитет (МОК) приветствует возможное предложение правительства Грузии о проведении в стране зимних Игр 2030 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента МОК Наваль Эль-Мутавакель.

25 апреля она встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и обсудила с ним инициативу правительства страны.

«Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение», — заявила Эль-Мутавакель.

24 апреля министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе заявил, что правительство «имеет серьёзные планы по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем официальной заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми».

Городами, которые могут принять Олимпиаду, являются Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани, а также Тбилиси.

Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Савченко и Массо сделают перерыв в карьере.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Зимние виды
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных