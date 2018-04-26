Грузия намерена подать заявку на проведение зимней Олимпиады 2030 года
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента МОК Наваль Эль-Мутавакель.
25 апреля она встретилась с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили и обсудила с ним инициативу правительства страны.
«Думаю, что сейчас подходящее время, чтобы правительство Грузии выразило желание принять в стране зимнюю Олимпиаду 2030, мы приветствуем это предложение», — заявила Эль-Мутавакель.
24 апреля министр культуры и спорта Грузии Михаил Георгадзе заявил, что правительство «имеет серьёзные планы по развитию инфраструктуры зимних видов спорта с целью подачи в будущем официальной заявки на проведение в 2030 году зимних Олимпийских игр в Бакуриани-Боржоми».
Городами, которые могут принять Олимпиаду, являются Гудаури, Казбеги, Боржоми и Бакуриани, а также Тбилиси.
Ранее сообщалось, что олимпийские чемпионы по фигурному катанию Савченко и Массо сделают перерыв в карьере.