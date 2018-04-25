Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Савченко и Массо сделают перерыв в карьере

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Немецкие фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо, которые завоевали золотые медали в соревнованиях спортивных пар на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, взяли паузу в карьере.

«Мы на время решили сделать паузу, но точного решения, насколько она будет долгой, нет», — цитирует слова Савченко ТАСС.

Она отметила, что конкретное решение о сроках приостановки карьеры фигуристы примут к середине мая.

Ранее сообщалось, что парад в честь победы фигуриста Ханю на ОИ-2018 посетили более 100 тыс. человек.

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