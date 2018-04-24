Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин госпитализирован

Двукратный олимпийский чемпион Игр 1972 года в Саппоро Вячеслав Веденин находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Причины госпитализации 76-летнего Веденина не сообщаются.

Отмечается, что начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин навестил олимпийского чемпиона и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча.