Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Веденин госпитализирован

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Двукратный олимпийский чемпион Игр 1972 года в Саппоро Вячеслав Веденин находится в больнице.

Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Причины госпитализации 76-летнего Веденина не сообщаются.

Отмечается, что начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин навестил олимпийского чемпиона и пожелал ему скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что баскетболист испанского клуба потерял сознание во время матча.

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