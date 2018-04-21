Тихонов назвал ерундой жалобы Шипулина на здоровье

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Член правления Союза биатлонистов России Александр Тихонов раскритиковал выступление Антона Шипулина в сезоне-2017/18, а также сравнил его результаты со своими.

«Отдельные всплески в выступлениях Шипулина не есть результат для спортсмена с таким потенциалом. Я ему всегда говорил, что он ни в физиологических, ни в физических данных не уступает Мартену Фуркаду. Он это доказывал не раз. Если взять его результаты и мои, то ему надо 100 лет выступать, чтобы достичь чего-то подобного», — цитирует четырёхкратного олимпийского чемпиона Sport24.

Он заявил, что ожидал успешного выступления от Шипулина на заключительном этапе Кубка мира в Тюмени. На российском этапе КМ биатлонист не сумел подняться в гонках выше десятого места.

«Я не сомневался, что Антон в Тюмени в финале даст настоящий бой. То, что сваливает на здоровье, — ерунда. На инвалида он не похож», — добавил Тихонов. 

Ранее олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин рассказал, что больше не мечтает о личном золоте Игр.

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