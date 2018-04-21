Шипулин: у меня пропала мечта о личном олимпийском золоте

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в эстафете Антон Шипулин рассказал, что больше не мечтает о личном золоте Игр.

«У меня пропала мечта о личном олимпийском золоте. Почти год на телефоне висела заставка с золотой олимпийской медалью. Каждый день вставал и смотрел на телефон, когда ложился, визуализировал, что эта медаль будет висеть у меня на шее. Но, к сожалению, этого не получилось», — признался Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Россиянин не смог принять участие в ОИ-2018 в Пхёнчхане из-за решения Международного олимпийского комитета.

«До сих пор никто не ответил, почему меня не пригласили на Игры. Поэтому моё олимпийское движение закончено. Не думаю, что у меня будет желание продолжать до следующей Олимпиады», — отметил Шипулин.

Ранее он сообщил, что проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру.