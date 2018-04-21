Биатлонист Шипулин сообщил, что проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру

Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что серьёзные проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру.

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении карьеры. 10 лет я в сборной команде, мы проходим два раза в год углублённые обследования. Не буду говорить о своих проблемах со здоровьем. Но в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя», — рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что последние четыре года очень много работал, осознавая, что они могут стать последними в его карьере.

«Но не хочу говорить, что завершу карьеру, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Обсудим это позже, перед вкатыванием, в сентябре-октябре», - добавил Шипулин.

Ранее сообщалось, что Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18.