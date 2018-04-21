Биатлонист Шипулин сообщил, что проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру

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Российский биатлонист Антон Шипулин заявил, что серьёзные проблемы со здоровьем могут помешать ему продолжить карьеру.

«Открою тайну, которая будет определяющей в решении о продолжении карьеры. 10 лет я в сборной команде, мы проходим два раза в год углублённые обследования. Не буду говорить о своих проблемах со здоровьем. Но в прошлом году мы договорились с врачами, что после олимпийского сезона надо отдохнуть полгода. Дальше мне по состоянию здоровья заниматься нельзя», — рассказал Шипулин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он отметил, что последние четыре года очень много работал, осознавая, что они могут стать последними в его карьере.

«Но не хочу говорить, что завершу карьеру, чтобы через три месяца не пожалеть об этом. Обсудим это позже, перед вкатыванием, в сентябре-октябре», - добавил Шипулин.

Ранее сообщалось, что Минспорт признал неудовлетворительным результат российских биатлонистов в сезоне-2017/18.

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