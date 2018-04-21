Аргентинский ФК «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к Буффону

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Главный тренер аргентинского футбольного клуба «Бока Хуниорс» Гильермо Баррос Скелотто рассказал об интересе к вратарю «Ювентуса» Джанлуиджи Буффону.

«Президент Даниэль Ангелики сказал мне, что они звонили Буффону и спрашивали, будет ли ему интересен переход в «Боку», но мы договорились, что обсудим всё после 17 мая», — приводит слова Скелотто Football Italia.

Специалист отметил, что у Буффона появится возможность побороться за победу в южноамериканской версии Лиги чемпионов — Кубке Либертадорес.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказал мнение о реакции Буффона на удаление в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

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