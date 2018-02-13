Сняты отстранения от выступлений с российских тяжелоатлетов Албегова и Чена

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Адвокат Артём Пацев сообщил, что Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) сняла временное отстранение от выступлений с россиян Руслана Албегова и Олега Чена.

«Специалисты юридической группы добились снятия временного отстранения с российских тяжелоатлетов Руслана Албегова и Олега Чена, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил на основании документов, прилагаемых к докладу Ричарда Макларена», — сообщает официальный сайт юридической фирмы.

Юристы представили доводы в несправедливости наложенного временного отстранения и необходимости его отмены.

Призёр Олимпийских игр 2012 года Албегов был отстранён в ноябре 2017 года, Чен — в январе 2018 года. 

Ранее сообщалось, что казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишённый золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил, был дисквалифицирован на два года.

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