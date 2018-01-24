Лишённый золота двух Олимпиад тяжелоатлет Ильин дисквалифицирован на два года

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Казахстанский тяжелоатлет Илья Ильин, лишённый золотых медалей Олимпийских игр 2008 и 2012 годов за нарушение антидопинговых правил, был дисквалифицирован на два года.

Об этом сообщает официальный сайт Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF).

При вынесении решения о дисквалификации Ильина правление IWF руководствовалось тем фактом, что нарушение спортсменом антидопинговых правил в 2012 году нельзя расценивать как повторное, поскольку на тот момент он ещё не был уведомлён о том, что его допинг-проба, взятая четырьмя годами ранее, оказалась положительной.

В любом случае, Ильин не сможет принимать участие в международных соревнованиях до тех пор, пока Федерация тяжёлой атлетики Казахстана не будет полностью восстановлена в правах.

Ранее сообщалось, что Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР) дисквалифицировала троих спортсменов за употребление допинга.

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