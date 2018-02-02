«Химки» обыграли «Уникаху» в матче баскетбольной Евролиги

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Подмосковные «Химки» на домашней площадке одержали победу над испанской «Уникахой» в матче 21-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 68:66 в пользу российской команды.

Самым результативным игроком «Химок» стал Алексей Швед, набравший 22 очка. Тайлер Ханикатт оформил дабл-дабл из 11 очков и 15 подборов.

16 очков «Уникахе» принёс Адам Ващински.

В турнирной таблице «Химки» с 33 очками занимают седьмое место в турнирной таблице Евролиги. «Уникаха» с 24 баллами располагается на 10-й строчке.

Ранее сообщалось, что баскетболисты ЦСКА одержали пятую подряд победу в Евролиге, обыграв «Реал».

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