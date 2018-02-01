Баскетболисты ЦСКА одержали пятую подряд победу в Евролиге, обыграл «Реал»

Московский ЦСКА на домашней площадке одержал победу над мадридским «Реалом» в матче 21-го тура группового этапа баскетбольной Евролиги.

Встреча завершилась со счётом 93:87 в пользу армейцев.

Наибольшую результативность в составе ЦСКА показал Серхио Родригес, набравший 18 очков. Уилл Клайберн оформил дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов.

21 очко «Реалу» принёс Лука Дончич.

Для армейцев эта победа стала пятой подряд. Всего в активе московской команды 16 побед в 21 матче. ЦСКА с 51 очком лидирует в турнирной таблице Евролиги, опережая ближайшего преследователя — турецкий «Фенербахче» — на 9 баллов. «Реал» с 39 очками расположился на третьем месте.

Ранее сообщалось, что УНИКС в овертайме победил французский АСВЕЛ в матче баскетбольного Еврокубка.