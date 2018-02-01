УНИКС в овертайме победил французский АСВЕЛ в матче баскетбольного Еврокубка

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В матче пятого тура стадии Топ-16 баскетбольного Еврокубка российский УНИКС на выезде обыграл французский АСВЕЛ со счётом 83:77.

Основное время встречи завершилось вничью, а в овертайме сильнее оказался коллектив из Казани, выиграв дополнительную пятиминутку со счётом 14:8.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Джамар Смит, набравший 26 очков. У проигравших 17 баллами отметился разыгрывающий Джон Роберсон.

Одержав три победы в пяти поединках стадии Топ-16 Еврокубка, УНИКС занимает третью строчку турнирной таблицы группы Н, уступая АСВЕЛу и итальянской «Реджио Эмилии» по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Локомотив-Кубань» продлил победную серию в Еврокубке до 15 матчей, обыграв черногорскую «Будучность».

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