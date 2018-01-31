«Локомотив-Кубань» одержал 15-ю победу подряд в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Будучность»
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский центровой Фрэнк Элегар, набравший 16 очков. У проигравших 13 баллами отметились защитники Никола Иванович и Сеад Шехович.
Одержав 15-ю победу подряд в рамках Еврокубка, железнодорожники гарантировали себе первую строчку турнирной таблицы группы G и преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.
Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл литовский «Летувос Ритас» в матче Еврокубка.