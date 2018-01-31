«Локомотив-Кубань» одержал 15-ю победу подряд в баскетбольном Еврокубке, обыграв «Будучность»

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В матче пятого тура стадии Топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Локомотив-Кубань» на своей площадке обыграл черногорскую «Будучность» со счётом 77:66.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский центровой Фрэнк Элегар, набравший 16 очков. У проигравших 13 баллами отметились защитники Никола Иванович и Сеад Шехович.

Одержав 15-ю победу подряд в рамках Еврокубка, железнодорожники гарантировали себе первую строчку турнирной таблицы группы G и преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф.

Ранее сообщалось, что «Зенит» обыграл литовский «Летувос Ритас» в матче Еврокубка.

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