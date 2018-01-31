«Зенит» обыграл литовский «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Еврокубка

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В матче пятого тура стадии Топ-16 баскетбольного Еврокубка российский «Зенит» на своей площадке обыграл литовский «Летувос Ритас» со счётом 113:110.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал американский форвард Кайл Курич, набравший 20 очков. У проигравших 22 баллами отметился греческий центровой Лукас Маврокефалидис.

Одержав три победы в пяти поединках стадии Топ-16 Еврокубка, «Зенит» занимает вторую строчку таблицы группы F, уступая только немецкой «Баварии», и имеет хорошие шансы пробиться в плей-офф турнира.

Ранее сообщалось, что российский клуб «Нижний Новгород» вышел в Топ-16 баскетбольного Кубка Европы FIBA.

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