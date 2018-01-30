«Нижний Новгород» вышел в топ-16 Кубка Европы FIBA
Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» одержал победу над турецким «Истанбул ББ» в матче пятого тура второго группового этапа Кубка Европы Международной федерации баскетбола (FIBA).
Встреча завершилась со счётом 110:86 в пользу российской команды.
Самым результативным игроком «Нижнего Новгорода» стал Иван Стребков, набравший 27 очков.
Следующим соперником российского клуба станет французский «Ле Портель».
Ранее сообщалось, что защитник ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком месяца в баскетбольной Евролиге.
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