Защитник ЦСКА Де Коло признан самым ценным игроком месяца в баскетбольной Евролиге

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Защитник московского ЦСКА Нандо Де Коло признан самым ценным игроком января в баскетбольной Евролиге.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В пяти матчах регулярного чемпионат француз в среднем за игру набирал по 18,4 очка, делал по три подбора, четыре передачи и 1,4 перехвата.

Отмечено, что процент попаданий трёхочковых бросков у Де Коло составил 61,1%.

Ранее сообщалось, что бывший баскетболист сборной России сдавал квартиру Роберто Карлосу.

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