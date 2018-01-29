Защитник ЦСКА Де Коло признан самым ценным игроком месяца в баскетбольной Евролиге
Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В пяти матчах регулярного чемпионат француз в среднем за игру набирал по 18,4 очка, делал по три подбора, четыре передачи и 1,4 перехвата.
Отмечено, что процент попаданий трёхочковых бросков у Де Коло составил 61,1%.
The MVP for the month of January...@cskabasket guard @NandoDeColo— EuroLeague (@EuroLeague) 29 января 2018 г.
👏👏 pic.twitter.com/Q3vcWAiePY
Ранее сообщалось, что бывший баскетболист сборной России сдавал квартиру Роберто Карлосу.