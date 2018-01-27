Бывший баскетболист сборной России сдавал квартиру Роберто Карлосу

Бывший баскетболист сборной России Михаил Михайлов, который имеет квартиру в Мадриде, рассказал, как стал арендодателем для известного футболиста «Реала» Роберто Карлоса.

«Роберто Карлос не обзавелся своим жильем, когда играл в «Реале». Когда уехал в Турцию, захотел, чтобы у него осталось временное жильё в Мадриде. Моя жена обратилась в агентство недвижимости с целью сдать нашу квартиру в хорошем районе. И Роберто Карлос обратился в это же агентство — чтобы снять», — приводит слова Михайлова «Советский Спорт».

Баскетболист отметил, что Карлосу порекомендовали его квартиру, тому она понравилась, и он решил её арендовать.

По словам Михайлова, бразилец узнал в нём бывшего игрока «Реала», но между ними состоялся обычный разговор арендодателя с арендатором.

«Обсудили нюансы и все», — добавил Михайлов.

Ранее нападающий «Реала» Роналду признался, где хочет продолжить карьеру.