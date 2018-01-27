Роналду признался, где хочет продолжить карьеру

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Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду, который может перейти в ПСЖ или «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона, рассказал, где бы хотел продолжить карьеру.

Об этом сообщает Marca.

Роналду заявил о желании остаться в «Реале», так как он живёт в Мадриде с 2009 года и его всё устраивает в этом городе. Португалец отметил, что Испания находится близко к его родной стране, куда он имеет возможность добираться на машине.

«Испания — отличная страна, я люблю её и «Реал», — добавил Роналду.

Ранее сообщалось, что «Реал» определился с кандидатурой нового тренера в случае отставки Зидана.

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