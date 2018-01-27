«Реал» определился с кандидатурой нового тренера в случае отставки Зидана

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Мадридский «Реал» начал переговоры с главным тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

Об этом сообщает Daily Mail.

Аргентинец может стать сменщиком Зинедина Зидана в случае отставки француза.

Руководство «Реала» уже провело предварительные переговоры с окружением Почеттино, который заинтересован в работе в Испании.

Отмечается, что президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви не намерен расставаться с Почеттино, контракт которого с лондонцами истекает в 2021 году и не содержит опции выкупа.

Ранее Моуринью заявил, что видит Роналду только в «Реале».

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